Kaymakam Kılıç sahaya kaptan olarak çıktı

TEKİRDAĞ (İHA) – Çorlu ilçesinin veteran futbol takımı Çorlu Masterler forması giyen Kaymakam Levent Kılıç, takımının Saray Veteranları ile oynadığı maça kaptan olarak çıktı.

Kaymakam Levent Kılıç’ın kaptanlığında sahaya çıkan Çorlu Masterler takımı, Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumu’nda oynanan maçta Saray Veteran takımını konuk etti.

Şehit düşen emniyet mensupları anısına yapılan pankartlı seremoni ve saygı duruşu ile ülkemizin bölünmez bütünlüğüne dikkati çeken veteran futbolcular sahada önemli bir centilmenliğe de imza attı.

Müsabakanın henüz 13. dakikasında Çorlu Masterler takımının attığı golün ardından, hakemin hata yaptığı iddiası ile misafir takım sporcularının yoğun itirazı üzerine, takım kaptanı Levent Kılıç, takım oyuncuları ve teknik kadronun saha kenarındaki mini toplantısının ardından konuk takımın santra vuruşu sonrası gol atmasına izin verilmesi kararı çıktı. Bu karar üzerine konuk takım oyuncusu santradan aldığı topu hiçbir müdahale ile karşılaşmadan Çorlu Masterler kalesine kadar götürüp filelere yolladı. Çorlu Masterler ile Saray Veteranları arasında oynanan maçı Çorlu ekibi 8 - 2 kazandı.

Maçın ardından açıklamada bulunan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç, “Çorlu Masterler Saray Masterler maçında ilk 11’de sahadaydım. Dostluk havasında geçen maçtan önce arkadaşlarımızın hazırlattığı pankartla birlikte fotoğraf çektirdik. Anlamlı pankartı hazırlayan arkadaşlarımıza, hakemlerimize ve Saray ilçesinden gelen misafirlerimize teşekkür ediyorum” dedi.