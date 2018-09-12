Kaymakam Kılıç veda turlarında

Kaymakamlar Kararnamesi ile Manisa`nın Salihli ilçesine tayini çıkan Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne veda ziyaretinde bulundu.

Kooperatifin geçmiş dönem yönetim kurulu üyelerinin de hazır bulunduğu ziyarette Kaymakam Kılıç Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi'ne bu güne kadar göstermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür etti.

Çorlu Yeni Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Zeki Dobrucalı ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Kaymakamımız ilçemizde ki 4 yıllık görev süresi boyunca 7`den 70`e tüm Çorlu halkının gönlünde yer etmiştir. Böylesine değerli bir kişiliğe sahip olan kaymakamımızın gerek sosyal sorumluluk projeleri gerekse ilçemiz adına göstermiş olduğu üstün özveri Çorlu halkını olduğu gibi bizleri de ziyadesiyle memnun etmiştir. Kendisine yeni görev yerinde başarılarının devamını dilerken Çorlu`da her zaman gönüllerde hoş bir seda ile yer alacağını da belirtmek istiyorum” dedi.

“Çorlu'nun güzel insanlarına hizmet edebilmenin mutluluğunu fazlasıyla yaşadım”

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç ise, “Görev sürem boyunca Çorlu`da çok güzel dostluklar edindim. Bu süreçte bütünleştirici ve birleştirici projeler üretmeye çaba sarf ettik. Bürokratlardan, sivil toplum kuruluşlarımıza, hemşeri derneklerimizden basınımıza, işadamlarımıza her yaştan herkesle sıcak ilişkiler içerisinde bulunmaya gayret gösterdik. Tayinimin açıklandığı günden bu güne kadar vatandaşlarımızın, dostlarımızın şahsımın tayini üzerine sosyal medya hesaplarından yapmış oldukları duygu dolu paylaşımlar beni oldukça gururlandırdı. Çorlu'nun güzel insanlarına hizmet edebilmenin mutluluğunu yaşadım” diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Zeki Dobrucalı kooperatif yönetimi, ortakları ve esnaf adına Kaymakam Kılıç`a hatıra plaketi takdim etti. Ardından Yeni Sanayi Sitesi esnafıyla yemeğini yiyen Kaymakam Kılıç sanayi sitesi çalışanları ile tek tek vedalaşarak Manisa`nın Salihli İlçesinde kapısının her zaman açık olduğunu ve ağırlamaktan dolayı mutluluk duyacağını ifade etti.