Kaymakam Kızıltoprak Ergene Eylem Planını muhtarlara anlattı

Tekirdağ Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ergene Nehri'nin temizlenmesi için hayata geçirilen Ergene Eylem Planı konusunda mahalle muhtarlarına bilgi verdi.

Kaymakam Kızıltoprak, Ergene Havzası'nın temizlenmesi, verimli topraklarının hak ettiği değere ulaşması için hazırlanan ve uygulamaya konan Ergene Havzası Derin Deniz Deşarj Hattı Projesi'nde gelinen son noktayı muhtarlara anlattı. Projenin bölge halkı ve sağlık adına faydalarını izah eden Kaymakam Kızıltoprak muhtarlarla saha incelemelerini de paylaştı.

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, "Bu çalışma benim de son derece önemsediğim bir çalışma. Göreve geldiğim andan bu yana mesaimin büyük bir kısmını buna adadım. Sonuçlarını almaya yakın bir zamanda başlayacağız. İşte o vakit Ergene hak ettiği değere ulaşmış olan bir Trakya ilçesi olarak popülaritesini arttıracak. Ciddi anlamda büyük yatırımlar ve harcamalar yapıldı" dedi.

Projenin Türkiye'nin en büyük çevre temizliği projesi olduğunu da kaydeden Kaymakam Kızıltoprak, "Gelinen noktanın ne olduğunu sizlerin ve tüm vatandaşlarımın bilmesini istiyorum. Bu saha çalışmasını da o yüzden tertipledim. Biz işimizin başında sizler için bölge için Ergene için çalışıyoruz, emek veriyoruz, icraatlarda bulunuyoruz. Çok değil yakın bir zamanda Ergene Trakya'nın en önemli ilçesi olacak. Bizim amacımız da o günlerin bir an önce gelmesine imkan sağlamaktır" diye konuştu.

Program muhtarlar ve vatandaşların Derin Deşarj Projesi hakkındaki sorularının yanıtlanması ve heyetin atık tünelini gezmesi ile sona erdi.