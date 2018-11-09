Kaymakam Kızıltoprak, Kur'an kurslarını inceledi

Tekirdağ Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, ilçenin çeşitli mahallelerinde açılan Kur'an kurslarını ziyaret ederek hem görevlilerle hem de kurslara katılan anneler ve çocuklarla görüştü.

Kaymakam Kızıltoprak, Vakıflar Mahallesi Yukarı Cami Kız Kur'an Kursu, 4-6 yaş Kur'an Kursu, Ulaş Mahallesi Çamlık Camii Kız Kur'an Kursu ve Hacı Ahmet Çabur 4-6 yaş Kur'an Kurslarını ziyaret etti.

Ziyarette Ergene İlçe Müftüsü Ali Osman Bayrak, Vakıflar Mahallesi Muhtarı Vahdet Aksan ve vaiz Ramazan Tutal da yer aldı. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Kızıltoprak önemli görevleri sebebiyle Kur'an kursu öğreticilerine kolaylıklar ve başarılar diledi.