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19 Mayıs 2018 13:49

Kaymakam Kızıltoprak’tan 19 Mayıs kutlaması

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Kaymakam Kızıltoprak’tan 19 Mayıs kutlaması

19 Mayıs 2018 13:49


Kaymakam Kızıltoprak mesajında, “Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a ilk adımı atarak milli mücadele ateşini yaktığı 19 Mayıs 1919, ezelden beri hür yaşamış olan aziz milletimizin yeniden şahlanarak ayağa kalktığı ve Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı tarih olmuştur. Türk milleti, hürriyetini zincire vurmak isteyen işgal ve çıkar planlarına karşı amansız bir mücadele vermiş, al bayrağımızı Anadolu’nun her köşesinde bir daha inmemek üzere tüm ihtişamı ile dalgalandırmıştır. Milli Mücadelenin başlangıcı olan bu anlamlı gün, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk Gençliğine bayram olarak armağan edilmiştir. Bugünle yarın arasındaki köprü olan gençliğimiz aydınlık yarınlarımızın ve Türkiye Cumhuriyeti’nin teminatıdır. Bu duygularla 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı’nın 99. yıl dönümünü en içten dileklerimle kutluyor; cennet vatanımızı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum" ifadelerine yer verdi.




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