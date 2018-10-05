Kaymakam Sarılı, Başkan Sarıkurt ile bir araya geldi

Tekirdağ Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a iadeyi ziyarette bulundu.

İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile Çorlu Kaymakamlığına atanan ve geçtiğimiz günlerde görevine başlayan Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'un gerçekleştirdiği hayırlı olsun ziyaretinin ardından iadeyi ziyarette bulundu. Ziyarette Başkan Yardımcıları Erdoğan Demirci, Hülya Perin, Oktay Çolpan ve Kemaleddin Avcı da hazır bulundu.

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti ifade ederken yeni görevinde kendisine başarılar diledi.

Başkan Sarıkurt, Sarılı'ya Çorlu Belediyesinin devam eden çalışmaları ve projeleri hakkında bilgiler verirken görüş alışverişinde bulundular.