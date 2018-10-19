Kaymakam Sarılı, polis kontrol noktasında incelemelerde bulundu

Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, ilçenin giriş ve çıkışları ile kentin çeşitli yerlerinde oluşturulan polis kontrol noktalarına ziyaret gerçekleştirerek görevli memurlarla görüştü ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
Göreve geldiği günden bu yana uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere kentin genel güvenliğinin sağlanması ve huzur ve refahın tesis edilmesi adına yürütülen çalışmalara azami özen gösteren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı bu kapsamda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarına giderek burada görevli personelle görüştü ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.