Kaymakam Sarılı, polis kontrol noktasında incelemelerde bulundu

Göreve geldiği günden bu yana uyuşturucu ile mücadele başta olmak üzere kentin genel güvenliğinin sağlanması ve huzur ve refahın tesis edilmesi adına yürütülen çalışmalara azami özen gösteren Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı bu kapsamda Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçenin giriş ve çıkışlarında oluşturulan polis kontrol noktalarına giderek burada görevli personelle görüştü ve çalışmalar hakkında bilgiler aldı.