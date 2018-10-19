Kaymakam Sarılı uyuşturucu ile mücadele çalışmalarını bizzat yürütüyor

Afyonkarahisar Vali Yardımcılığı görevinden Çorlu Kaymakamlığı'na atanan ve göreve başlar başlamaz ilçedeki en önemli sorunlardan biri olan uyuşturucu meselesine el atan Kaymakam Cafer Sarılı, bu uğurda yoğun bir mesai harcıyor.

Çorlu'da yaptığı ilk görüşmelerin ardından ilçedeki en önemli sorunlardan birinin uyuşturucu olduğunun kendisine iletildiğini ve bu konuda yapılması gerekenleri kararlılıkla ve ivedilikle yapacaklarını kaydeden Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine ilçede gençleri zehirleyen sokak satıcılarına yönelik operasyonlar yapılması ve üzerlerine kararlılıkla gidilmesi talimatını verdi. Kaymakam Sarılı, ilçe genelindeki okulları da ziyaret ederek, öğrencileri ve öğretmenleri madde bağımlılığı konusuna karşı dikkatli ve duyarlı olmaya davet etti. Çorlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün ile birlikte okulları tek tek dolaşan Kaymakam Sarılı, madde bağımlılığı konusunda öğretmenleri ikaz ederek, öğrencileri bilgilendirdi.