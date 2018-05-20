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20 Mayıs 2018 12:48

Kaymakam Yurt, Romanları ağırladı

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Roman Dans ve Müzik Korosu’nu ağırladı.

Kaymakam Yurt, Romanları ağırladı

20 Mayıs 2018 12:48


Tekirdağ Valiliği, Süleymanpaşa Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakfı tarafından proje kapsamında desteklenen Tekirdağ Roman Dans ve Müzik Korosu, Kaymakam Yurt’u makamında ziyaret etti. 12 erkek ve 12 kadının oluşturduğu Tekirdağ Roman Dans ve Müzik Korosu, Roman müziğinin yanında çeşitli ezgileri de çalıp söylediklerini, bu grupta severek görev aldıklarını belirtti. Koro, grubun orta yaştan oluştuğunu, evli, bekar ve çocuk sahibi olanlarla birlikte çok uyumlu bir ekip olduklarını, çalışmalarını hafta içi her gün keyifle sürdürdüklerini ifade ederek Kaymakam Yurt’a maddi ve manevi desteklerinden dolayı şükranlarını sundu.


Kaymakam Yurt da Tekirdağ Roman Dans ve Müzik Korosu’na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, grup içerisinde uyumlu ve başarılı çalışmalarıyla yeni projeler üretebileceklerini, mahalleye örnek olabileceklerini, seslerini duyurabileceklerini, mahalle gençlerine ışık olabileceklerini belirtti.




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