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08 Temmuz 2017 22:35

Kaymakam Yüzer: "Siyasi partiler demokratik yönetimin vazgeçilmez unsurlarıdır"

Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer, ilçedeki iktidar ve muhalefet partisi temsilciliklerini ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu.

Kaymakam Yüzer:

08 Temmuz 2017 22:35


Kapaklı’nın 3’ncü Kaymakamı olarak 9 Ocak günü görevine başlayan ve geçen süre içinde ilçe halkını hem ağırlayan, hem de mahallere giderek ziyaretler gerçekleştiren kaymakam Yüzer, ilçedeki parti teşkilatlarını da ziyarete başladı. Kaymakam Yüzer, AK Parti Kapaklı İlçe Teşkilatını ziyaret etti. Kaymakam Yüzer’i İlçe Başkanı Salih Bezgin ve yönetim kurulu üyeleri karşıladı.


CHP İlçe teşkilatını da ziyaret eden Yüzer, İlçe Başkanı Kenan Seçkin ve yönetim kurulu üyeleri ile görüş alışverişinde bulundu. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi’ni yeni merkezinde ziyaret eden Kapaklı Kaymakamı Mehmet Yüzer “Siyasi partiler demokratik yönetimin vazgeçilmez unsurlarındandır. Demokrasi de muhalefet de iktidar gibi elzemdir” dedi.




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