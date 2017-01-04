Kaymakam Zehin, Genel Müdür Başa’dan çalışmalar hakkında bilgi aldı

Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Tekirdağ Su ve Kanalizasyon İdaresi (TESKİ) Genel Müdürü Dr. Şafak Başa’yı makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında Kaymakam Zehin ve Genel Müdür Başa arasında TESKİ’nin il genelinde sürdürdüğü çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu. Ayrıca Genel Müdür Başa, TESKİ’nin yakın zaman içerisinde Marmaraereğlisi’ne yaptığı içme suyu isale ve şebeke hattı inşaatı, atıksu arıtma tesisi yenilemesi ve içme suyu arıtma tesisi yenilemesi projeleri hakkında detaylı bilgi verdi.

Genel Müdür Başa, görevine yeni atanan Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin’e TESKİ’yi ziyaretinden dolayı memnuniyetini dile getirerek, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.