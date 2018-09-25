Kaymakamdan mahalle ziyaretleri

Tekirdağ Malkara Kaymakamı Erkan Karahan, ilçeye bağlı İbrice ve Pirinççeşme Mahallesi'ne ziyarette bulundu.

İlçe Kaymakamı Erkan Karahan, Pirinççeşme ve İbrice Mahallelerine yaptığı bir dizi ziyarette, vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaretlere, İlçe Jandarma Komutanı Murat Kızıltan, İlçe Emniyet Müdürü Sertan Topkaya, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Pasin Akbulut, İlçe Milli Eğitim Müdür Ali Saraç, Sosyal Yardımlaşma Vakfı Müdür V. Muammer Meşe, İlçe Sağlık Müdürü Refet Çeviker ve İlçe Sosyal Hizmetler Müdür V. Veli Emre Yiğit eşlik etti.

Ayrıca İbrice Mahallesi'nde Kıbrıs Gazisi Ahmet Özkal ve ailesine de ziyarette bulunuldu.