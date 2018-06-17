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17 Haziran 2018 12:33

Kaymakamdan şehit ailelerine bayram ziyareti

Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede bulunan tüm şehit ailelerini tek tek ziyaret etti.

Kaymakamdan şehit ailelerine bayram ziyareti

17 Haziran 2018 12:33


Ergene’nin tüm mahallelerindeki şehit ailelerini ziyaret ederek şehitlerin emaneti aileleri ile görüşen Kaymakam Kızıltoprak bayramlarını kutladı. Şehit ailelerinin istek ve taleplerini de dinleyen Kaymakam Kızıltoprak olası sıkıntı ve sorunlarda Ergene Kaymakamlığı olarak ellerinden gelenin fazlasıyla yapmaya hazır olduklarının altını çizdi.


Şehit aileleri de ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade ederek bayramda da kendilerini yalnız bırakmadığı için Ergene Kaymakamı Fatih Kızıltoprak’a teşekkür etti.




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