Kaymakamlıktan ’dolandırıcılık’ uyarısı

Son zamanlarda Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt’un ismini kullanarak artan dolandırıcılık olaylarına karşı Kaymakamlık resmi internet sitesinde vatandaşlara uyarıda bulundu. Kaymakamlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde 0553 966 13 33 numaralı telefondan Vali Yardımcısı Vekili Arslan Yurt’un adını kullanarak çeşitli yardım derneklerine veya muhtaç, hasta vatandaşlara nakdi yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Vali Yardımcısı Vekili ve Kaymakam Arslan Yurt’un bu konularda hiçbir talebi olmamaktadır. Bu tür taleplere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.