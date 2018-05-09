Diğer
Kategoriler
09 Mayıs 2018 13:41

Kaymakamlıktan ’dolandırıcılık’ uyarısı

Tekirdağ Süleymanpaşa Kaymakamlığı, vatandaşları Kaymakam Arslan Yurt’un adını kullanarak dolandırıcılık yapanlara karşı uyardı.

Kaymakamlıktan ’dolandırıcılık’ uyarısı

09 Mayıs 2018 13:41


Son zamanlarda Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt’un ismini kullanarak artan dolandırıcılık olaylarına karşı Kaymakamlık resmi internet sitesinde vatandaşlara uyarıda bulundu. Kaymakamlığın resmi sitesinden yapılan açıklamada, "Son günlerde 0553 966 13 33 numaralı telefondan Vali Yardımcısı Vekili Arslan Yurt’un adını kullanarak çeşitli yardım derneklerine veya muhtaç, hasta vatandaşlara nakdi yardım talep edildiği öğrenilmiştir. Vali Yardımcısı Vekili ve Kaymakam Arslan Yurt’un bu konularda hiçbir talebi olmamaktadır. Bu tür taleplere itibar edilmemesini kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
21
°
C
Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    21°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    20°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç