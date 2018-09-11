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Kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi öldü

Çorlu’da çalıştığı restoranda kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.

Çorlu'da çalıştığı restoranda kaynak yaptığı sırada elektrik akımına kapılan işçi hayatını kaybetti.


Olay, Çorlu-İstanbul yolu üzeri Çorlu Havaalanı mevkinde yer alan bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, restoranda çalıştığı kaydedilen kaynak ustası Emrullah Özkan (50) demir profillerden iskele yapımı sırasında elektrik akımına kapıldı. Olayı gören diğer çalışanların haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ve ambulansla Çorlu Devlet Hastanesine kaldırılan evli ve iki çocuk babası kaynakçı Emrullah Özkan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.


Jandarma ekipleri yaşanan olayın ardından inceleme başlatarak olayın meydana geldiği restoranda inceleme yaptı.

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