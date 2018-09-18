Kaza yapan kamyoneti gören vatandaşlar şok oldu

Tekirdağ'da direksiyon hakimiyetini kaybedip kaza yapan aracı gören diğer sürücüler şok oldu.

Kaza Tekirdağ-İstanbul çevre yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Haydar Çelik idaresindeki 67 AH 593 plakalı kamyonet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak takla attı. Refüjdeki bariyerlerde ters dönen aracın yaralanan sürücüsü Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan takla atıp refüjde asılı kalan kamyoneti gören diğer sürücüler ise şok oldu. Polis ekiplerinin incelemesinin ardından araç kaldığı yerden çekildi ve otoparka alındı.