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11 Temmuz 2018 12:05

Kaza yapan trenin vagonları bugün kaldırılacak

Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında devrilen vagonların kaldırılması çalışmalarına bugünden itibaren başlanacağını söyledi.

Kaza yapan trenin vagonları bugün kaldırılacak

11 Temmuz 2018 12:05


Uzunköprü-Halkalı seferini yaptığı sırada 8 Temmuz Pazar günü Çorlu sınırları içindeki Sarılar mevkiinde aşırı yağış nedeniyle menfez çökmesi sonucu raydan çıkarak devrilen trenin vagonlarını kaldırma çalışmalarına bugünden itibaren başlanacak.


Kazanın yaşandığı sırada tam bir seferberlik hali ilan ederek ambulansların giremediği kaza yerine traktörleri ve römorkları ile ulaşarak kazazedelerin yardımına koşan Sarılar köyüne Tekirdağ Valisi başkanlığındaki protokol heyeti ziyaret gerçekleştirdi.


Protokol üyelerinin köy kahvesinde vatandaşlarla basına kapalı yaptığı görüşmenin ardından kısa bir açıklama yapan Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan kazanın ardından hastanelerde tedavisi süren 40 yaralı kaldığını bunlardan 7’sinin durumunun ağır olduğunu söyledi.


Çorlu Kaymakamı Levent Kılıç da kazanın yaşandığı hattın onarıldığını, yük ve yolcu trenlerinin seferlerine başladığını, devrilen vagonların kaldırılması işlemlerine ise bugünden itibaren başlanacağını kaydetti.




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