Kazada hayatını kaybeden pilot binbaşı son yolculuğuna uğurlandı

İzmir'de geçirdiği motosiklet kazasında hayatını kaybeden Havacı Binbaşı Saner Saygın, Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı.

Türk Hava Kuvvetlerinde görevli Havacı Binbaşı Saner Saygın, İzmir'de geçirdiği motosiklet kazası sonucu hayatını kaybetmişti. 37 yaşındaki Binbaşı Saygın için Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'da bulunan Osmanlı Can Camii'nde cuma namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze namazında Pilot Binbaşı Saner Saygın'ın yakınları yasa boğuldu. Kılınan cenaze namazının ardından Saygın'ın naaşı, defnedilmek üzere Süleymanpaşa Eski Mezarlığa götürüldü.

Emekli Tankçı Albay Şener Zeynel Saygın ve Serpil Saygın'ın oğulları olan Havacı Binbaşı Saner Saygın'ın cenazesine yakınları ve sevenlerinin yanı sıra 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ilçe belediye başkanları, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.