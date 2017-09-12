Olayın meydana geldiği gün, oğlunu futbol takımının antrenmanına götürdüğünü kaydeden anne, "İlk defa kahvaltı üzerine alkol alan birini gördüm o da bana denk geldi. Kaçla gittiğini bilmiyorum kazadan sonra ibre 130’da takılı kalmış" diye konuştu.

Çorlu’da 22 Ocak 2017 tarihinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Habibe Hacıoğlu idaresindeki 59 PG 955 plakalı otomobil, Bülent Ecevit Bulvarı üzerindeki kavşakta H.Ö. idaresindeki 59 PA 502 plakalı otomobille çarpmıştı. Kaptanlığını yaptığı Çorlu Aslanspor U-12 takımının antrenmanına katılmak üzere annesiyle birlikte Çorlu Belediyesi Şehir Stadyumuna giden 11 yaşındaki Egemen Hacıoğlu kazada yaralanmıştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan çocuk yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Kaza sırasında tutulan tutanağın hatalı olduğunu savunan acılı anne Habibe Hacıoğlu, kazaya karışan alkollü sürücü ile tutanağı düzenleyen polis memurunun yakın arkadaş olduğunu iddia etti.

Krokinin yanlış çizildiği iddiasında da bulunan Habibe Hacıoğlu, "Kaza sırasında boğazım kesildiği için ilk mahkemeye katılamadım. Oğlumun ölümüne neden olan alkollü sürücü kazanın olduğu günden itibaren serbest geziyor. İlk katıldığım mahkemede hakim bana kazayı hatırlıyor musun diye sordu bu kaza değil cinayet yanıtını verdim" şeklinde konuştu.

Adli Tıp Kurumunun olaya ilişkin raporunda oğlunu kaybetmesine karşın kendisini asli kusurlu, alkollü olduğu halde direksiyona geçen ve kaza sonunda aracının hız ibresi 130 kilometrede takılı kalan sürücüyü de tali kusurlu olarak belirtmesine tepki gösteren anne Habibe Hacıoğlu, adaletin yerini bulmasını istedi.