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Kazada ölen astrolog son yolculuğuna uğurlandı

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden ünlülerin astrologu Egemen Töreli son yolculuğuna uğurlandı.

TEKİRDAĞ (İHA) – Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen kazada hayatını kaybeden ünlülerin astrologu Egemen Töreli son yolculuğuna uğurlandı.


Egemen Töreli için Çorlu Merkez Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı kılındı. Sevenleri ve yakınlarının katıldığı törenin ardından Töreli'nin cenazesi ardından Çorlu Havuzlar Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Çorlu Atatürk Bulvarı üzerinde, yaya geçidinden yolun karşısına geçmek isteyen Egemen Töreli'ye T.T. idaresindeki 59 PT 161 plakalı kapalı kasa kamyonet çarpmış, kaza sonrası Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan sürücü T.T. tedavi altına alınırken Egemen Töreli (51) hayatını kaybetmişti.

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