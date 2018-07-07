Kazada şehit olan Astsubay Boztoprak Çorlu’da defnedildi

Çorlu Süleymaniye Camii’nde öğle namazını müteakip düzenlenen törende Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak’ın özgeçmişi okundu. Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in cenaze namazını kıldırmasının ardından dua edilerek şehit Boztoprak için helallik istendi.

Şehit İsa Boztoprak’ın Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan yakınları gözyaşlarına hakim olamadı. Tabut başında sinir krizi geçiren şehidin annesi Bedriye Boztoprak yakınları ve alanda hazır bekletilen sağlık ekiplerince güçlükle sakinleştirildi. Cenaze namazının ardından dualar eşliğinde omuzlarda taşınan şehit Boztoprak’ın naaşı askeri top aracına konuldu.

Omurtak Caddesi üzerinden askeri bandonun çaldığı cenaze marşı ve tekbirler eşliğinde Çeşme Durağı’na kadar götürülen şehit naaşı, daha sonra cenaze aracına konuldu. Şehit Boztoprak’ın naaşı, tören sonrası Çorlu Şehitliği’nde defnedildi.

Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak’ın cenaze törenine Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Cumhuriyet Halk Partisi Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, 5. Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Gürsel Yüz, Çorlu ve Ergene Kaymakamlıklarına vekalet eden Marmaraereğlisi Kaymakamı Sıtkı Zehin, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, AK Parti Tekirdağ İl Başkanı Cüneyt Yüksel, CHP Tekirdağ İl Başkanı Recep Ökten, şehidin annesi Bedriye, babası Vahyettin, ağabeyi Süleyman Boztoprak, üç kardeşi, yakınları ve askeri erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak, 6 Temmuz günü Kütahya’dan İstanbul Adli Tıp Kurumuna bir vatandaşa adli yeterlilik raporu aldırmak amacıyla devriye komutanı olarak Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen sivil ticari araçla intikal halindeyken sabah 06.00 sıralarında İstanbul Tuzla bölgesinde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarpmak suretiyle meydana gelen trafik kazasında şehit olmuştu.