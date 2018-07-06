Kazada şehit olan astsubay Çorlu’da defnedilecek

Kütahya İl Jandarma Komutanlığı Tavşanlı İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevliyken İstanbul Adli Tıp Kurumuna bir vatandaş için adli yeterlilik raporu almak üzere geldiği esnada geçirdiği trafik kazasında şehit olan Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş İsa Boztoprak Çorlu’da toprağa verilecek. Şehit Boztoprak için 7 Temmuz Cumartesi günü öğle namazını müteakip Çorlu Merkez Camii’nde tören düzenlenecek. Boztoprak, törenin ardından Çorlu Şehitliği’ne defnedilecek.

Şehit Boztoprak’ın bekar olduğu anne ve babasının memleketleri Kars’ta ağabeyinin ise Çerkezköy’de ikamet ettiği kaydedildi.

6 Temmuz 2018 günü Kütahya’dan İstanbul Adli Tıp Kurumuna bir vatandaşa adli yeterlilik raporu aldırmak amacıyla devriye komutanı olarak Tavşanlı Cumhuriyet Başsavcılığınca görevlendirilen Boztoprak, sivil ticari araç ile intikal halindeyken sabah 06.00 sıralarında İstanbul Tuzla bölgesinde duran hafriyat kamyonuna arkadan çarparak şehit oldu.