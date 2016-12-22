Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından Keman ve Piyano Dinletisi düzenlendi.

Piyanoda Zümrüt Aliyeva, kemanda ise İlayda Dubaz’ın yer aldığı dinletiye NKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal, akademik ve idari personel, öğrenciler ile Tekirdağlı sanatseverler büyük ilgi gösterdi.

Rektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen dinletide tanınmış bestecilerin eserlerine yer verilirken, program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. İhsan Soysal ve Türk Müziği Devlet Konservatuvarı Müdürü Yrd. Doç. Dr. Arda Göksu tarafından katılımcılara günün anısına teşekkür belgeleri takdim edildi.