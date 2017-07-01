"Kendi güvenliğiniz için sizde bir adım atın" uyarısı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesinin çeşitli yerlerindeki billboard, raket ve megalight panoları ile belediye otobüslerine halkın güvenliğiyle ilgili üzerlerinde “Her şey sizin güvenliğiniz için. Telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli ol. Unutmayın hiçbir kamu görevlisi kontör ve para istemez. 155 Polis İmdat telefonu ücretsizdir” şeklinde uyarıcı bilgiler yazılı toplamda 77 adet afiş asıldı.

Bin 800 adet broşür dağıtıldı

"Kendi güvenliğiniz için sizde bir adım atın" sloganıyla yapılan çalışma kapsamında ayrıca, yaz aylarında tatil sezonu ile nüfusun artış gösterdiği ve yazlık sitelerin yoğun olarak bulunduğu Marmaraereğlisi ilçesinde 23 sitede 968 hane ile 46 villa, 2 cami ve 2 muhtarlık olmak üzere vatandaşlara oto hırsızlığı, hırsızlık, dolandırıcılık ve kamera kullanımı ile ilgili bin 810 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı.