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01 Temmuz 2017 12:22

"Kendi güvenliğiniz için sizde bir adım atın" uyarısı

Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi tarafından halkımızı dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirmek ve bilinçlendirmek amacıyla "Kendi güvenliğiniz için sizde bir adım atın" sloganıyla bir dizi çalışma yapıldı.


01 Temmuz 2017 12:22


Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, Süleymanpaşa ilçesinin çeşitli yerlerindeki billboard, raket ve megalight panoları ile belediye otobüslerine halkın güvenliğiyle ilgili üzerlerinde “Her şey sizin güvenliğiniz için. Telefon dolandırıcılarına karşı dikkatli ol. Unutmayın hiçbir kamu görevlisi kontör ve para istemez. 155 Polis İmdat telefonu ücretsizdir” şeklinde uyarıcı bilgiler yazılı toplamda 77 adet afiş asıldı.



Bin 800 adet broşür dağıtıldı


"Kendi güvenliğiniz için sizde bir adım atın" sloganıyla yapılan çalışma kapsamında ayrıca, yaz aylarında tatil sezonu ile nüfusun artış gösterdiği ve yazlık sitelerin yoğun olarak bulunduğu Marmaraereğlisi ilçesinde 23 sitede 968 hane ile 46 villa, 2 cami ve 2 muhtarlık olmak üzere vatandaşlara oto hırsızlığı, hırsızlık, dolandırıcılık ve kamera kullanımı ile ilgili bin 810 adet bilgilendirici broşür dağıtıldı.




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