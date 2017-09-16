Kendisine ceza yazan trafik polisiyle selfie çektirdi

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz günlerde yaşanan iki ayrı motor kazasında iki gencin yaşamını yitirmesinin ardından motosikletler üzerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimler sırasında kasksız olduğu gerekçesi ile ceza tatbik edilen sürücülerden Kerem Süer, kendisine ceza yazan trafik polisi ile ceza hatırası olarak selfie çekti.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliğinde görevli polis memuru Ayhan Hondoroğlu, fotoğrafı sosyal medya hesabından ‘Görevde yazdığımız ceza çok hoşuna gitmiş, selfie çekilelim dedi, kırmadım” notuyla paylaştı.

Gece boyu yapılan denetimlerde kusurlu görülen araç sürücülerine ceza tatbik edildi.