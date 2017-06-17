Kent Konseyleri Genel Kurul Toplantısı başladı

Genel Kurul Toplantısı başladı.

Süleymanpaşa İlçesindeki Ramada Otel’de gerçekleşen ve iki gün sürecek olan toplantıya Tekirdağ Büyüşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, TESKİ Genel Müdürü Dr. Şafak Başa, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Dodurka, Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen kent konseyi üyeleri katıldı.

Toplantıda bir konuşma gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, köy tüzel kişiliklerinin mutlaka geri verilmesi gerektiğini belirterek “Köy tüzel kişilikleri tanınmadığı zaman Türkiye’de tarımın ilerlemesi daha da zor hale gelecektir. Hepimiz demokrasi için, daha iyi bir ülkede, daha iyi bir kentte, daha iyi bir dünyada yaşamak istediğimiz için bir araya geldik. Halkın seçtiklerini denetleyebileceği bir mekanizma olması amacıyla kent konseyleri kuruldu. Ben bu anlamda kent konseylerini halkın sesini, tepkisini duyuran bir denetleme mekanizması olarak görüyorum. Dünyadaki insanların yaşayabilmesi için yeni istihdam ve kalkınma imkanları gerekiyor. Dünyayı tüketmememiz lazım. Bu anlamda Kent Konseyini çevreci yaklaşımları ve bu konudaki politikaları nedeniyle kutluyorum. Hepiniz Atatürk’ün doğduğu topraklara, Cumhuriyet değerlerini taşıyan insanların yaşadığı şehrimize hoşgeldiniz” dedi.

“Sosyal demokrat belediye insan odaklıdır”

Başkan Eşkinat’tan sonra konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise “Tekirdağ daha önce Edirne Vilayetine bağlı bir sancaktı, çıkarılan bir kanunla il oldu. Daha sonra 12 Kasım 2012 akşamı bir kanun çıkıyor. Bu kanunla birlikte burada yaşayan 180 bin vatandaşa hiç sormadan merkez ilçe Süleymanpaşa oluyor. Hiçbir alt yapı çalışması tamamlanmadan tüm köyler mahalle statüsü aldı. Bu anlamda çok zor günlerden geçerek üç yıl sonunda çok iyi bir noktaya geldik. Artık Tekirdağ’ın birçok noktasında denize girebiliyorsunuz, alt yapı sorunu büyük oranda çözüldü. Temmuz ayında Süleymanpaşa Atıksu Arıtma Tesisi devreye girecek. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve 11 ilçe belediyeleri olarak sosyal demokrat belediye anlayışı ile hizmet ediyoruz. Sosyal demokrat belediye demek insan odaklıdır, Atatürkçüdür” dedi. Kent Konseylerine önem verdiğini de belirten Başkan Kadir Albayrak konuşmasını “Halk artık klasik bir yerel yönetim değil, halkı anlayan ve onunla birlikte hareket eden bir yerel yönetim istiyor” sözleri ile bitirdi.

Süleymanpaşa Kent Konseyi’nin faaliyetlerinin anlatıldığı tanıtım filminin izlendiği toplantıda Türkiye Kent Konseyleri Platformunun yeni dönem başkanı Süleymanpaşa Kent Konseyi Başkanı Ufuk Bekir Ersöz oldu.