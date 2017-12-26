Kentsel Dönüşüm bilgilendirme toplantısı

Başkanlık toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Günay, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Prof. Dr. Tamer Dodurka, Dr. Kaan Gaytancıoğlu, Başkan Danışmanı Neşat Erdoğan ve Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener katıldı.

Toplantıda Kentsel Dönüşüm hakkında değerlendirmelerde bulunulurken, Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanı Sevim Avcı Yener, konu hakkında görsel bir sunum gerçekleştirdi.