Kemal Kılıçdaroğlu, Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin öldüğü 341 kişinin yaralandığı tren kazasında yaralanan ve tedavileri süren vatandaşları ziyaret ettikten sonra kazada hayatlarını kaybeden vatandaşların ailelerine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Yaralılara ilk müdahalenin yapıldığı çiftliği ziyaret etti

Kazada 2 kızı ve 2 torunun kaybeden Remzi Güvenç’in evini ziyaret eden Kemal Kılıçdaroğlu, acılı aileye başsağlığında bulundu. Ziyaretin ardından Kılıçdaroğlu, Sarılar köyüne giderek, kazanın ilk anlarında yaralıların taşındığı ve ilk müdahalelerin yapıldığı çiftliği ziyaret etti.