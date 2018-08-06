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06 Ağustos 2018 01:00

Kıraç Çorlu konserinde hem coştu hem coşturdu

Çorlu’da bu yıl ilk kez düzenlenen Çorlu Alışveriş Fuarı’nın kapanışında ünlü sanatçı Kıraç sahne aldı.

Kıraç Çorlu konserinde hem coştu hem coşturdu

06 Ağustos 2018 01:00


Çorlu Kaymakamlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Çorlu Belediye Başkanlığı ve Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere ilçede yer alan sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarınca desteklenen ve bu yıl ilk kez düzenlenen Çorlu Alışveriş Fuarı ünlü sanatçı Kıraç’ın verdiği konser ile sona erdi.


30 Temmuz günü yapılan tören ve konserler ile başlayan Çorlu Alışveriş Fuarı (ÇAF) Kıraç’ın konseri ile sona erdi.


Final gecesinde sahne alan yerel müzik gruplarının ardından sahneye çıkan ünlü sanatçı Kıraç, sevilen şarkılarını birbiri ardına seslendirdi. Kıraç’ı izlemeye gelen binlerce seveni de zaman zaman şarkılara eşlik etti.


Konser sonunda sahneye çıkan Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Kıraç’a çiçek taktim ederek ünlü sanatçıyı Çorlu’da ağırlamaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.




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