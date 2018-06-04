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04 Haziran 2018 14:39

Kiraz Festivali, Emel Sayın’ın konseriyle sona erdi

Tekirdağ’da düzenlenen 54.

Kiraz Festivali, Emel Sayın’ın konseriyle sona erdi

04 Haziran 2018 14:39

Kiraz Festivali’nin son gününde final konserini yapan ünlü sanatçı Emel Sayın Tekirdağlılara unutulmaz bir gece yaşattı.


Sahil dolgu alanda gerçekleşen konsere Tekirdağlıların ilgisi yoğun oldu. Sesiyle geceye katılanları büyüleyen Emel Sayın, ünlü besteci ve orkestra şefi Selçuk Tekay yönetimindeki muhteşem saz ekibi ile beraber Tekirdağlıları coşturdu. Konser için Tekirdağ’a ilk defa geldiğini söyleyen Emel Sayın da Tekirdağlılardan çok memnun kaldığı söyledi. Emel Sayın ayrıca bundan sonra da başka konserlerde buluşmak istediğini dile getirdi.




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