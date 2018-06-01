Kiraz Festivali için dev yürüyüş

’sü düzenlenen "Uluslararası Tekirdağ Kiraz Festivali" etkinlikleri kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı ve yürüyüşün ardından festival ateşi yakıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde Endüstri Meslek Lisesi önünden başlayan ve binlerce kişinin katıldığı dev kortej yürüyüşü, kentin en işlek caddelerinden olan Hükümet Caddesi boyunca devam etti.

Kiraz Festivali için düzenlenen dev kortej yürüyüşünde cadde insanlarla dolup taşarken, yürüyüşün olduğu Hükümet Caddesi emniyet ekipleri tarafından trafiğe tamamen kapatıldı. Cadde boyunca renkli görüntülere sahne olan kortej yürüyüşü daha sonra Tekirdağ Valiliği önündeki Atatürk Anıtı’nda son buldu. Programa; Tekirdağ Valisi Mehmet Ceylan, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Kaymakamı Arslan Yurt, Tekirdağ Emniyet Müdürü Mustafa Aydın, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda Tekirdağlı katıldı.

Atatürk anıtının önünde yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından çeşitli konuşmalar yapıldı.

"Şehit haberleri nedeniyle festivalin eğlence kısmını tamamen kaldırdık"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, “1961 yılında Kiraz Cümbüşü olarak başlayan bu şenlikler, 1964 yılından itibaren Kiraz Festivaline dönüşmüş ve bugün 54’üncüsünü kutluyoruz. Bu sene Kiraz Festivalini, günün konsepti içinde yani Ramazan ayına denk gelmesi ayrıca birde ülkenin genel şartları Güneydoğu’dan gelen şehit haberleri nedeniyle festivalin eğlence kısmını tamamen kaldırdık. Sadece sosyal ve kültürel anlamda kutluyoruz. Bu festivalin gelecek kuşaklara aktarılması dileğiyle herkese hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Daha sonra katılımcılar tarafından 54. Uluslararası Kiraz Festivali’nin ateşi yakılarak Atatürk Anıt’ı önünde düzenlenen program son buldu.