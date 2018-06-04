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04 Haziran 2018 11:17

Kiraz Festivali Tavla Turnuvası ödül töreni ile sona erdi

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Kiraz Festivali Tavla Turnuvası ödül töreni ile sona erdi

04 Haziran 2018 11:17

Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında gerçekleştirilen Tavla Turnuvası, yarı final ve final müsabakalarının ardından ödül töreni ile sona erdi.


Süleymanpaşa ilçesindeki Namık Kemal Evi’nde düzenlenen Tavla Turnuvası’nda İstanbul, Edirne ve Tekirdağ illerinden 128 tavla sever dereceye girmek için mücadele etti. 2 gün boyunca süren turnuva, yarı final ve final müsabakalarının ardından düzenlenen ödül töreni ile son buldu.


Yarı final ilk karşılaşmasında Metin Erikler ile Zeki Dedeoğlu finale çıkmak için yarıştı. Dedeoğlu, yarı final mücadelesinde rakibi Erikler’i yenerek adını finale yazdıran ilk isim oldu. Yarı finalin diğer müsabakasında da Oğuz Selçuk ile Murat Kocaman karşılaştı. Oğuz Selçuk’u mağlup eden Murat Kocaman, finalde Zeki Dedeoğlu’nun rakibi oldu.


Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği turnuvanın final karşılaşmasında rakibini mağlup eden Murat Kocaman, turnuvanın şampiyonu olmayı başardı. Müsabakaların ardından ödül törenine geçildi. Turnuvada başarılı olarak ilk dörde girenler ödüllendirildi.


Tavla Turnuvasında bu yıl ilk defa dereceye girenlere para ödülü verildi. Turnuvayı dördüncü ve üçüncü tamamlayan yarışmacılara 200 lira, ikinciye 300 lira ve 6 turu aşarak turnuvada birinci olan yarışmacıya da 500 lira para ödülü verildi.




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