Diğer
Kategoriler
04 Haziran 2018 11:05

Kiraz Festivali Yelken Yarışları ödül töreni ile sona erdi

54.

Kiraz Festivali Yelken Yarışları ödül töreni ile sona erdi

04 Haziran 2018 11:05

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Tekirdağ Trofesi 3. Ayak Yelken Yarışları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.


Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ev sahipliğinde yapılan ve 2 gün süren yelken yarışlarında 38 sporcu Optimist Genel Klasman, Optimist Junior, Optimist Kızlar, Optimist Junior Kızlar, Laser 4.7 Genel Klasman, Laser Radial Genel ve İom Kupası kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti. Yarışlar sonucunda ödül törenine geçilirken, başarılı sporculara kupaları takdim edildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TEKİRDAĞ HABERLERİ
TEKİRDAĞ HAVA DURUMU
26
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç