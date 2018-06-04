Kiraz Festivali Yelken Yarışları ödül töreni ile sona erdi

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenen Tekirdağ Trofesi 3. Ayak Yelken Yarışları düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.

Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü ev sahipliğinde yapılan ve 2 gün süren yelken yarışlarında 38 sporcu Optimist Genel Klasman, Optimist Junior, Optimist Kızlar, Optimist Junior Kızlar, Laser 4.7 Genel Klasman, Laser Radial Genel ve İom Kupası kategorilerinde dereceye girmek için mücadele etti. Yarışlar sonucunda ödül törenine geçilirken, başarılı sporculara kupaları takdim edildi.