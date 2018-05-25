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25 Mayıs 2018 18:00

Kiraz Yarışması’na başvuran üreticilerin bahçeleri incelenmeye başladı

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ve Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 54.

Kiraz Yarışması’na başvuran üreticilerin bahçeleri incelenmeye başladı

25 Mayıs 2018 18:00

Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında düzenlenecek Kiraz Yarışması için kiraz bahçeleri jüri tarafından gezilmeye başlandı.


Kiraz Yarışması için ziraat mühendisi ve uzman isimlerden oluşan yarışma jürisinde, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinden Duygu Arslan, Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesinden Seda Gökgöz, Tekirdağ Bağcılık ve Araştırma Enstitüsünden Damla Zobar, Tekirdağ İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünden Şükriye Çolak, Ziraat Mühendisleri Odasından Turgay Kıran ve Ziraat Odasından Salim Bulut yer aldı.


25 üretici birincilik için yarışıyor


Tekirdağ’ın Süleymanpaşa, Şarköy, Muratlı ve Marmaraereğlisi ilçelerinden toplam 25 kiraz üreticisinin başvurduğu yarışmada jüri üyeleri bahçeleri tek tek gezerken kiraz bahçelerini hastalık, renk, gösteriş, tat, aroma, bahçe bakımı yönünde değerlendirerek ayrı ayrı puanlamada bulunuyor. En az 2 dekarlık bahçe sahiplerinin başvurduğu yarışmanın sonucu ve ödül töreni 54. Tekirdağ Uluslararası Kiraz Festivali kapsamında 1 Haziran Cuma günü saat 19.00’da Naip Mahallesi’nde düzenlenecek törende açıklanacak.




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