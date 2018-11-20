Kırkgöz Çok Amaçlı Salonu tamamlandı

Ergene Belediyesi tarafından Kırkgöz Mahallesi'nde inşa ettirilen çok amaçlı düğün salonu tamamlandı.

Ergene'yi ileriye taşımak adına yenilikçi çalışmalarını vatandaşlarla buluşturmaya devam eden Ergene Belediyesi, Kırkgöz Mahallesi'nde 600 metrekare kapalı, toplamda 900 metrekare alan üzerine kurulan 500 kişi kapasiteli Kırkgöz Çok Amaçlı Kapalı Düğün Salonu'nun inşaatını tamamladı.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Kırkgöz Mahallesi'ne yapılan çok amaçlı düğün salonunda gelin odası, mutfak, bay-bayan tuvaletleri, depo, açık hava etkinlik alanı ve dış kısmında çocuk oyun grupları bulunuyor. Düğün, nişan ve kına gibi birçok faaliyette kullanılacak olan salonun açılışının ise önümüzdeki günlerde törenle yapılacağı kaydedildi.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'de halkımıza ne söz verdiysek onu yerine getiriyoruz. Kırkgöz Mahallemizde vatandaşlarımızın düğün, kına ve nişan gibi merasimlerini fazlasıyla karşılayacak modern bir yapı dizayn ettik. Yeni projelerle birlikte geleceğin modern Ergene'sini kuruyoruz. Ergeneli vatandaşlarım her şeyin en güzeline layıktır" dedi.