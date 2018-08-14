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14 Ağustos 2018 13:32

Kırkgöz Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası

Tekirdağ Ergene Belediyesi tarafından yapılan muhtarlık binalarından en yenisi kısa bir süre sonra Kırkgöz Mahalle Muhtarına teslim edilecek ve halkın hizmetine sunulacak.

Kırkgöz Mahallesi’ne yeni muhtarlık binası

14 Ağustos 2018 13:32


Belediyecilik hizmetlerinde vatandaş memnuniyetinin koordine ayağı olan muhtarlıkların daha iyi şartlarda hizmet vermelerini sağlamayı amaçlayan Ergene Belediyesi son olarak Kırkgöz Mahalle Muhtarlığını vatandaşların hizmetine açmaya hazırlanıyor. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından hızla devam eden çalışmalar kapsamında yeni muhtarlık binasının dış cephesi tamamlanırken, önümüzdeki günlerde çevre düzenlemesi de yapılacak.


Yeni yapılan Kırkgöz Mahalle Muhtarlığında, 3 adet kamelya, 120 metrekare çocuk oyun alanı, 40 metrekare açık spor alanı, 1 adet tek pota, basket sahası, yürüyüş yolları ve 558 metrekare yeşil alan olacak.


Başta Kırkgöz Mahalle Muhtarı olmak üzere vatandaşlarda bu güzel hizmetten dolayı Ergene Belediyesine teşekkür ederken, muhtarlık binasının yanına yapılacak olan park içinde ayrı bir mutluluk yaşadıklarını belirtti.




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