Kırklareli OSB'ye endüstri suyu Armağan Barajı'ndan sağlanacak

Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in girişimleriyle, son zamanlarda yatırımcıların gözdesi haline gelen Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) endüstri suyu Armağan Barajı'ndan sağlanacak.

Yurt içi ve yurt dışı yatırımcıların ilgi odağı olan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), yatırımcıların isteklerini karşılamak ve en üst düzeyde üretim sağlanmasına yardımcı olabilmek adına, bölgedeki yatırım ve hizmetlerine hız kazandırmaya devam ediyor.

Vali Bilgin'in girişim ve çabaları doğrultusunda, "Kızılcıkdere Sulama Projesi" kapsamında, Kırklareli Organize Sanayi Bölgesine endüstri suyu sağlanmasına yönelik uygunluk değerlendirmesi çalışmaları ve su tahsisinde son aşamaya gelindi.

"Kızılcıkdere Sulama Projesi" kapsamında, Armağan Barajı'ndan endüstriyel su temini ile birlikte milli servet ve büyümenin temel yapı taşlarından olan elektrik enerjisinde yılda 420 bin kWh'a kadar enerji verimliliği sağlanacak. Ayrıca son yıllarda gıda ve ilaç sektörü yatırımlarıyla ön plana çıkan Kırklareli Organize Sanayi Bölgesinde, söz konusu katma değeri yüksek bu ve benzeri yatırımlara yakışır şekilde ve içme suyu kalitesine yakın bir kalitede su tedarik edilmesiyle kesintisiz su arz ve kalite güvencesi arttırılmış olacak.