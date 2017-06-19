Kırklareli’nde 96 kilometre asfalt yol yapılacak

İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi konferans salonunda düzenlenen törene, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ziya Eser, İl Genel Meclisi Başkanı Safet Üresin, Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Kuşoğlu, Yol İş Sendikası İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Güvenç Aygün, İl Genel Meclisi üyeleri, il müdürleri, kurumun birim müdürleri ve çalışanları katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından, ilk olarak Yol İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Güvenç Aygün söz alarak, sezon açılışıyla ilgili duygu ve düşüncelerini paylaştı. Aygün, “2017 asfalt sezon açılışımızın tüm çalışanlarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Sendikamıza destek veren Genel Sekreterimize, İl Genel Meclis Başkanına ve meclis üyelerine, tüm şube müdürlerimize, işçi arkadaşlarım, sendikam ve şahsım adına teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

İl Genel Sekreteri Ziya Eser ise, asfalt sezonumuzun hayırlı olmasını dileyerek, kazasız belasız, sağlıklı ve başarılı çalışmalar temenni etti. Eser, “İl Genel Meclisi tarafından İdaremiz Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne ayrılan ödenekler çerçevesinde, bu yıl 39 kilometre ikinci kat asfalt kaplama, 8 kilometre sıcak asfalt kaplama, 2 adet menfez, 19 köye köy içi parke taşı yapımı, 5 köye trapez kanal yapılacaktır. Köydes Projesi kapsamında ise, 32,5 kilometre ikinci kat asfalt kaplama, 17 kilometre binci kat asfalt kaplama, 45 köye köy içi parke taş yapımı toplamda 96,5 kilometre asfalt yol yapımı planlanmıştır. Sıcak asfalt ile ilgili ihale süreci devam etmektedir. Birinci ve ikinci kat asfalt kaplama işlerimiz idaremiz çalışanları tarafından yapılacaktır” diye konuştu.

1918 kilometre yol ağı

Kırklareli Özel İdaresi sorumluluğu alanında 1918 kilometre yol ağı bulunduğunu hatırlatan Genel Sekreter Eser, “Bu yollarda yıl boyunca malzemeli bakım-onarım çalışmalarımız devam etmektedir. Ayrıca yollardaki sanat yapıları olan köprü, menfez, büz geçişleri ile ilgili yeni yapım, bakım-onarım çalışmalarımız da devam etmektedir. 529 kilometre stabilize köy yollarının da greyder ile bakımları yapılmaktadır. “Yol medeniyettir” anlayışı ile idaremiz çalışanları tarafından büyük bir özveri ve titizlikle yürüttüğümüz bu yol çalışmalarında, müdüründen teknik kadroya, işçimize ve diğer tüm personelimize öncelikle teşekkür ediyorum” ifadelerini kulandı.

Konuşmaların ardında İl Genel Sekreteri Ziya Eser, Genel Sekreter Yardımcısı Bilal Kuşoğlu, Yol-İş Sendikası 2 No’lu Şube Başkanı Güvenç Aygün, hep birlikte çalışmaları yerinde görmek üzere Kofçaz yoluna giderek, asfalt sezonunun dualarla açılışını yaptılar.