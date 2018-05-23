Kırklareli’nin 46. Valisi Osman Bilgin görevine başladı

Resmi Gazetede yayımlanan “Vali Atamaları Hakkında Karar” ile Kırklareli Valiliği görevine atanan Bilgin, Kırklareli’ne gelerek görevine başladı. Kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluş temsilcileri ve Valilik personeli tarafından Valilik Binası önünde karşılanan Vali Bilgin, karşılama mangasını selamlayarak, valilik makamına geçti.

Vali Osman Bilgin, valilik makamında göreve başlama yazısını imzaladıktan sonra hayırlı olsun ziyaretinde bulunan misafirlerini makamında ağırladı.

Vali Bilgin, Kırklareli’nde göreve başlamasının ilk dakikalarında basın mensupları ile görüşerek, Kırklareli Valiliği görevindeki ilk duygu ve düşüncelerini şu sözlerle aktardı:

"Kırklareli iline vali olarak atanmamdan dolayı çok büyük onur duyduğumu belirtmek istiyorum. Atanmamızda başta Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, İçişleri Bakanımız ve hükümetimizin çok değerli üyelerine çok teşekkür ediyorum."

"Makamlar gelip geçici, yaptığınız hizmetler kalıcıdır"

Vali Bilgin, "Bizim yöneticilik anlayışımızda hep beraber birlikte el ele vererek, iz bırakarak ve burada insanlarla iç içe olarak hepsinden önemlisi de makamdan güç alan değil makama güç katmaya çalışarak, makamın ağırlığını halkla iç içe, halkın 24 saat yanında, sorunları ile ilgilenerek görev yapan idareci formatı çizdiğimi belirtmek istiyorum. Bundan önce görev yaptığımız yerde de bu düsturla çalıştık. Çünkü makamlar gelip geçici, yaptığınız hizmetler kalıcıdır" diye konuştu.