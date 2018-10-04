Kırmızı akan derenin rengi normale döndü

Ergene Nehri'nin Çerkezköy kesiminde kırmızı akan suyun rengi bu sabah saatlerinde normale dönerken, atığı dereye verdiği tespit edilen işletme hakkında adli ve resmi işlemler başlatıldı.

Ergene Nehri'nin Çerkezköy ilçesinden geçen kesiminde su, fabrika attığı nedeniyle kırmızı ve pembe tonlarında aktı. Çerkezköy Kaymakamlığının duruma müdahalesi ile derede inceleme başlatıldı. İncelemenin ardından dere büyük oranda normal rengine dönerken derenin kenarından pembe tonlarının izi kaldı.

Soruşturma başlatıldı

Konuyla ilgili Çerkezköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, "3 Ekim 2018 tarihinde saat 18.30 sıralarında, ilçemizden geçen Çorlu Deresinin Veliköy kavşağı yanında pembe renkli görüntüsü ihbarı tarafıma telefonla ve görüntülü olarak ulaştırılmıştır. İhbar alınır alınmaz Kaymakamlığımızca oluşturulan Tekirdağ İl Çevre ve Şehircilik Müdürü ve ekibi, İlçe Jandarma Komutanı ve ekibi, İlçe Emniyet Müdürü ve ekibi, ÇOSB Çevre Müdürü ve teknik elemanlarınca kalabalık bir çalışma gurubu ile derenin pembe renge dönüştüğü noktadan, Çorlu Deresinin akış istikametinin tersine gerekli numuneler alınmak suretiyle geniş çaplı bir araştırma başlatılmış, bataklık ve sazlık arazi boyunca deredeki kirlilik takip edilmiş ve atığı dereye veren işletme tespit edilmiştir. Tüm gece boyu devam eden çalışmalarımızın büyük bir kısmına bazı basın mensupları da katılmıştır. Atığı dereye verdiği tespit edilen işletmeye gerekli adli ve resmi işlemler başlatılmıştır" denildi.