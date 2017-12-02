Düzenlenen törene Vali Mehmet Ceylan, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel, Ayşe Doğan ve Metin Akgün, Hayrabolu Kaymakamı İsmail Bayata, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü yetkilileri, STK Temsilcileri, genç çiftçiler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Vali Ceylan, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın bünyesinde yürütülen proje ile köyden kente göçlerin önüne geçilmesi amaçlanmaktadır. Gençlerimiz bu işe sahip çıkmalı. Gençlerimizin üretime katılması ve ekonomiye katkıda bulunması ile daha güçlü bir Türkiye olacağız. Bu projeye destek veren herkese teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Tören, genç çiftçilere Vali Ceylan ve protokol üyeleri tarafından sertifikalarının verilmesi ile son buldu.