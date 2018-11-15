Tekirdağ'da “Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi” kapsamında koç dağıtımı için kura çekildi.

Tarım ve Orman Bakanlığının Hayvancılığı Geliştirme Projesi adı altında yürütülmekte olan 'Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi' kapsamında Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce kurulan komisyon tarafından seçilen Karacabey Merinosu ırkı koçların dağıtımı için ilk aşama olan kura çekimi İl Müdürü Yardımcısı Kazım Alataş, Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Tolga Özkan, İdari ve Mali İşler Şube Müdürü Gülşen Işık ile Tekirdağ İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birlik Başkanı Cemalettin Toluca ve üreticilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üreticilere İl Müdür Yardımcısı Kazım Alataş yaptığı konuşmada, projenin yetiştiricilerin elinde bulunan koyun ve keçi sürülerine yüksek vasıflı erkek damızlıkların katılımıyla kan değişiminin sağlanarak akrabalı yetiştiricilikten kaynaklanan olumsuzlukların önlenmesi ve işletmelerin mevcut verimliliğinin artırılmasının amaçlandığını ifade etti.

Koyun ve Keçilerde Verimliliği Artırma Projesi, Uygulama Talimatına göre uygulanarak üreticilerden yüzde 40 üretici katkı payı alınacağı belirtildi. Ardından başvuruları komisyon tarafından kabul edilen 95 üretici için, hayvanların kura çekimi işlemi gerçekleştirildi.