Koça oğlak danaya koç veriyor

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesi’nde bulunan hayvan pazarında kurbanlık satışı yapan İrfan Akkaya, değişik bir yola başvurarak kurban satışına başladı. Akkaya, koç alana oğlak, dana alana ise koç vererek satışlarına başladı.

Bu senenin geçen seneye oranla daha hareketsiz geçtiğini belirten Akkaya, "30 yıldır hayvancılıkla uğraşıyorum. Pazara 120 tane hayvan getirdim. Geçen yıla göre oranla satışlarımız düşük. Daha dört hayvanın satışını yaptım. Alıcıları bekliyoruz, fiyatlar geçen yıla göre yükseldi insanların artık alamıyor. Geçen yıl kuzunun baskülü 13 lirayken bu yıl 23 lira oldu. Geçen yıl bin 200 lira olan koç, bu yıl bin 800 lira oldu. Halkımızda bu durumda almayacak gibi duruyor, şu ana kadar 4 tane koç satabildim" dedi.

"Satışları hareketlendirmek için promosyon olarak yaptım”

Akkaya, yaşanan hareketsiz tabloya karşı bir şeylerin yapılması gerektiğini düşünerek promosyon yaptığını belirtti. Akkaya, “Pazar çok sakin pek gelen giden çok az. Satışları hareketlendirmek için promosyon olarak yaptım. 3 koç alana bir tane oğlak veriyorum, büyükbaşlarda da bir tane alan bir koç veriyorum. Promosyona rağmen daha istediğimiz oranda satış yapamadık. Satışlarımız istediğimiz gibi olmazsa bayramın son gününe kadar burada kalacağız” açıklamasını yaptı.