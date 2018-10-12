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Kocası tarafından öldürülen Şeyda son yolculuğuna uğurlandı

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde kocası tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kocası tarafından öldürülen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız gözyaşları arasından son yolculuğuna uğurlandı.


Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kocası tarafından acımasızca katledilen 4 çocuk annesi Şeyda Ayyıldız bugün öğle namazını müteakip Saray ilçesi Ayaspaşa Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Ayaspaşa Mezarlığında göz yaşları içerisinde defnedildi.


Cenaze namazına CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer, Saray Belediye Başkan Yardımcısı Dilaver Perçin, Saray Kent Konseyi Başkanı Ünzüle Karpat ve kadın meclisi, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Şeyda Ayyıldız'in babası ve annesi cenaze namazında ayakta durmakta zorlandı.


Cenaze namazından önce Saray Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ünzüle Karpat, cami avlusunda basın açıklaması yaptı.

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