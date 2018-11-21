Kocasını öldüren kadın ve ağabeyleri tutuklandı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kocasını öldüren kadın ve iki ağabeyi tutuklandı.

Olay Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa'ya bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek ve Barış K. çifti, evde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası Çiçek K. (24), evde bulunan pompalı tüfekle kocası Barış K.'ya (25) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Barış K.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayla ilgili Çiçek K, annesi Reyhan A, iki ağabeyi Savaş A. ve Erol A. ile birlikte 4 kişi gözaltına alındı.

İki ağabeyi de tutuklandı

Dün gözaltına alındıktan sonra ifadesi ortaya çıkan Çiçek K. kocasını, kendisini darp ettiği ve aldattığı için vurduğunu söyledi.

Olayla ilgili adliyeye sevk edilen Çiçek K. ve iki ağabeyi tutuklanırken, anne Reyhan A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.