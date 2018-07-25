Kömür üretimi sona eren araziler meraya dönüşüyor

Tekirdağ’da kömür üretimi sona eren alanlarda mera geri dönüşüm projeleri kapsamında çalışmalar devam ediyor. Son olarak Malkara ilçesi Pirinççeşme Mahallesi’nde bulunan 131 bin 900 metrekarelik mera alanında kömür üretimi sona erdiğinden sözleşme gereği şirket tarafından bu alanın tesviyesi yapılarak, mera tohum karışımı ekilip gübrelenerek mahalle halkının kullanımına sunuldu.

Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca, yapılan çalışmaların önemine değinerek, "Madencilik faaliyetleri sonucunda bozulan mera sahalarının geri dönüşüm projesine göre ruhsat sahibi şirket tarafından düzeltilmesi yasal bir yükümlülüktür. Bu kapsamda ruhsat sahibi şirket amaç değişikliği yapılmış olan kısmı başarılı bir şekilde eski vasıf ve kapasitesine getirmiştir. Bu çalışmalar meralarımızın korunması bakımından önem arz etmektedir. Faaliyetini düzgün bir şekilde tamamlayan şirketimize teşekkür ederiz. Geri dönüşüm işlemi yapılarak kazandırılan meranın mahalle halkına hayırlı olmasını temenni ederim" dedi.

İl Mera Komisyon Başkanı Arslan Yurt, Tekirdağ İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Zekeriya Sarıkoca ve İl Müdür Yardımcısı Ahmet Tekgöz söz konusu mera alanlarında incelemede bulunarak, çalışmalar hakkında bilgi aldı.