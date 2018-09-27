Kontrolden çıkan araç tarlaya uçtu: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Tekirdağ'da kontrolden çıkarak bir otomobil, yolun kenarında bulunan tarlanın içine uçtu, kazada 1 kişi öldü bir kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Tekirdağ- Muratlı yolunda meydana geldi. İddiaya göre, Gaffar D. yönetimindeki 59 DF 678 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak yoldan savruldu. Yol kenarında bulunan tarlanın içine dalan otomobil, taklalar atarak durabildi. Kaza sonrası yoldan geçen diğer sürücülerin fark etmesiyle hemen Polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler araçta bulunan sürücü Gaffar D.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. Araçta bulunan Ali Ö. ise ağır yaralı bir şekilde Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazada ölen Gaffar D.'nin cansız bedeni Tekirdağ Devlet Hastanesi morguna konuldu. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.