Kontrolsüz gülme ve ağlamalar ALS habercisi olabilir

Sema Nergiz, ALS hastalığının sinsice ilerlediğine dikkat çekerek, "Kontrolsüz gülme ve ağlamalar, konuşurken kelimelerin yuvarlanması bu hastalığın belirtileri olabiliyor" dedi.

ALS hastalığı hakkında bilgi veren Tekirdağ Özel Star Medica Hastanesi Nergiz, "ALS yani Amiyotrofik Lateral Skleroz, ilerleyici nörolojik bir hastalıktır, motor sinirleri etkiler. Motor sinirler beyinden omuriliğe, oradan kaslara giderek hareketlerimizi düzenler. Bu hastalık motor sinirleri etkileyerek kas hareketlerine engel olur. Hastalığın ileri evrelerinde felç gelişir. Buna karşılık genellikle akli yetenekler etkilenmez. Hastalığın adının anlamı omurilikte kasları besleyen yan (lateral) taraftaki sinirlerin zarar görmesiyle kasların beslenememesi ve katılaşmasıdır" dedi.

"Hastalık özellikle kol ve bacaklarda olmak üzere kas güçsüzlüğü ile başlar"

Hastalığın başlangıç belirtilerinin hafif olduğunu bu sebeple de fark edilmesinin zor olduğunun altını çizen Nergiz, hastalarda görülebilecek olası belirtiler için şunları söyledi:

"Hastalık özellikle kol ve bacaklarda olmak üzere kas güçsüzlüğü ile başlar. Konuşma, çiğneme ve nefes alma etkilenir. Yutmanın bozulması sonucu, ağızda tükürük birikmesi de konuşmayı zorlaştırır. Kaslar sinirler tarafından uyarılmadığında yapısı bozulur ve iş görmez hale gelir. Kol ve bacaklar incelir. Özellikle el ve ayak kaslarında seyirme ve kramplar olabilir. Kişi kol ve bacaklarını iyi kullanamaz. Kontrol edilemeyen ağlama ve gülmeler olabilir. Başlangıç belirtileri her hastada aynı olmaz. Kimi hasta halının saçaklarına takılmaya, tökezlemeye başlar; kimi hasta eşyaları kaldırmakta zorlanır, kimisi de konuşurken kelimeleri yuvarladığını fark eder. Kas zafiyeti önce bir kas grubundan başlar, yavaş yavaş diğer kas gruplarına yayılır. Kaslardaki iş görememenin derecesi ve hastalığın ilerleyişi hastadan hastaya değişir. Solunum kaslarının giderek daha fazla etkilenmesi ve buna bağlı solunum güçlüğü hastalıkta gelinen son aşama olur. Hastalıkta genel olarak duyular, idrar ve barsak işlevleri, cinsel işlevler etkilenmez. Kalp kası zarar görmez. Göz kasları çoğu kez en son etkilenen kas olur, kimi zaman da hiç etkilenmez. Kişinin zihni yetenekleri normaldir."