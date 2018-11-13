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Köpekleri zehirleyip 40 koyunu çaldılar

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesine giren hırsızlar, 2 köpeği zehirleyip ahırdaki 40 koyunu çaldı.

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde bir evin bahçesine giren hırsızlar, 2 köpeği zehirleyip ahırdaki 40 koyunu çaldı.


Edinilen bilgiye göre, hırsızlar gece yarısı Neşat Özer'e ait evin bahçesine girip, 2 köpeği zehirli etle besleyerek telef olmasını bekledi. Ardından ahıra giren hırsızlar, 61 koyunu tarlalık alana kaçırdı. Kamyona sığmadığı için 21 koyunu bırakan hırsızlar, 40 koyunu bir kamyona yükleyip kayıplara karıştı. Neşat Özer'e ait olan koyunlarının değerinin yaklaşık 60 bin lira olduğu belirtildi.


Olayla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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