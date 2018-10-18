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Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu Tekirdağ'a hayran kaldı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu Keewon Hong ve Konsolos Jinhiu Mun’yu makamında ağırladı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Kore Cumhuriyeti Başkonsolosu Keewon Hong ve Konsolos Jinhiu Mun'yu makamında ağırladı. Başkonsolos Hong, Tekirdağ'ın tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi.


Hyosung İstanbul Tekstil CEO'su Munseon Kim, TESKİ Yönetim Kurulu Üyesi Abdullah Soner Ergin ve eski Tekirdağ Belediye Başkanı Kadir Çebi'nin de yer aldığı ziyarette Başkan Kadir Albayrak, Başkonsolos Keewon Hong'la Büyükşehir Belediyesinin çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulundu ve kendisine Tekirdağ ile ilgili tanıtıcı bilgiler verdi.


Tekirdağ'ın, Kore'nin şehirlerinden biri olan Pyeongtaek ile kardeş şehir olduğunu belirten Keewon Hong ise, Tekirdağ'da olmaktan son derece mutlu olduğunu, şehrin tarihi ve doğal güzelliklerine hayran kaldığını söyledi ve Başkan Kadir Albayrak'ı başarılı çalışmalarından dolayı tebrik etti.

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